Foggia-Messina: le formazioni ufficiali

Scenderanno in campo alle ore 17.30 allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Messina, che si affronteranno nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

FOGGIA: Volpe, Nicoletti, Di Pasquale, Rizzo Pinna, Rocca, Curcio, Merkaj, Sciacca, Petermann, Martino, Di Grazia. All. Zeman

MESSINA: Fusco, Goncalves, Fantoni, Carillo, Konate, Distefano, Busatto, Catania, Rondinella, Marginean, Vukusic. All. Sullo

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-acr-messina/374910.html