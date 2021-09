Cavese-Rende, al via la prevendita. Riapre il settore Distinti

È iniziata la vendita dei biglietti per la gara Cavese – Rende, primo impegno di campionato per gli Aquilotti, in programma domenica 19 settembre 2021 allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni (ore 15).

Questi i prezzi dei singoli settori:

Tribuna Centrale: 35 euro

Tribuna laterale coperta Nord/Sud: 15 euro intero – 13 euro ridotto

Tribuna scoperta: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Distinti “Eduardo Purgante”: 10 euro – 8 euro ridotto

Curva Sud ‘Catello Mari’: 5 euro

Curva Ospiti: 5 euro

Baby (0-14 anni): 2 euro (tutti i settori tranne Tribuna Centrale)

*ridotto valido F.F.OO /F.F. A.A. e Over 70

Le persone con disabilità a partire dal 70% potranno accedere gratuitamente al settore loro dedicato (Tribuna scoperta) inviando, entro i 2 giorni precedenti la gara, regolare richiesta di tagliando a segreteria@cavese1919.it.Nella mail vanno indicati recapito telefonico e certificazione di invalidità.

I minori di 12 anni dovranno presentare documento di identità e autocertificazione firmata dal maggiorenne accompagnatore.

Si ricorda che per accedere allo stadio occorre essere muniti oltre che del tagliando d’ingresso anche del GREEN PASS o di altra certificazione che attesti l’avvenuto tampone effettuato nelle 48 h precedenti la gara, con indicazione di negatività al Covid-19.