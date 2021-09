Francavilla-Brindisi, da domani la prevendita per la gara di domenica

Da domani saranno i biglietti disponibili per la gara Francavilla-Brindisi. Per il settore ospiti sono 40 i tickets a disposizione. Per il settore locali I tagliandi possono essere acquistati presso la sede del Francavilla in via Luigi Ciminelli nei seguenti giorni: domani dalle 17 alle 19; sabato dalle 17 alle 12 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 12. Per il settore ospiti i biglietti saranno in vendita esclusivamente online dalle 17 di domani alle 24 di sabato al link https://www.postoriservato.it/showproductlist_sc_4.html.... Non si potranno acquistare biglietti al botteghino nel giorno della gara.