Sorrento, Cappiello:"Stagione di ripartenza. Prima la salvezza, poi.."

Il presidente Cappiello sta seguendo da vicino gli allenamenti della squadra in questi giorni che precedono l’esordio in campionato (domenica in casa della Mariglianese - a Pomigliano -, fischio di inizio alle ore 15).

“Siamo prossimi all’esordio, sarà una stagione di ripartenza che abbiamo “apparecchiato” attraverso la fusione con l’Academy ed il ritorno alla denominazione Sorrento Calcio 1945. Miriamo a creare un forte senso di appartenenza in tutti i tesserati. Abbiamo di nuovo il logo storico sulle nostre maglie, puntiamo forte sulla crescita e lo sviluppo del settore giovanile senza dimenticare il Futsal e gli E-Sports: siamo legati alle nostre radici ma guardiamo al futuro”

L’avvocato Cappiello aspetta i tifosi allo stadio Italia per supportare la squadra: “L’obiettivo è raggiungere quanto prima la salvezza senza dimenticarci però che anche nel recente passato siamo partiti con questo obiettivo e poi abbiamo stupito tutti. Cioffi saprà valorizzare i giovani e proporre una compagine sbarazzina, cui servirà però l’apporto del pubblico che potrà tornare sugli spalti a sostenere. Abbiamo bisogno della nostra gente, educata e competente che sa essere davvero il dodicesimo uomo in campo al fianco della squadra”.

Area Comunicazione SORRENTO CALCIO 1945