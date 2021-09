La Pro Vercelli sbatte su Rossi, l’Albinoleffe passa ai rigori

Finisce al secondo turno l’avventura in coppa della Pro Vercelli, la formazione di Scienza esce immeritatamente ai rigori contro l’Albinoleffe dopo essere stata in vantaggio due volte e aver sprecato tante occasioni tra cui un rigore.

La cronaca Al 10’ la Pro passa in vantaggio con Bunino che su assist di Rizzo non sbaglia, lo stesso Bunino al 18’ potrebbe raddoppiare ma fallisce una comoda opportunità, al 23’ ci prova Vitale ma Rossi blocca la conclusione dell’ex Frosinone, poteva essere comodamente due a zero per la Pro ed invece al 35’ Poletti batte Tintori con un gran tiro da fuori. Il finale di tempo è ancora delle bianche casacche, al 39’ miracolo di Rossi su Della Morte, al 43’ Bunino sbaglia un calcio di rigore, ancora una volta Rossi salva i suoi.

La Pro Vercelli riparte da dove aveva finito, al 3’ cross di Crialese per Della Morte che di testa non sbaglia; al 16’ pareggia per la seconda volta l’Albinoleffe, Piccoli su respinta di Auriletto non sbaglia. Il match scende di ritmo ma a cinque minuti dalla fine la Pro ha una doppia occasione, Rossi salva su Silenzi e Della Morte, che partita per il numero uno bergamasco; i cinque minuti di recupero non sbloccano il risultato, si va ai supplementari; meglio gli ospiti in overtime, al 101’ Piccoli sfiora il tre a due con un diagonale che esce di poco, risponde al 108’ Carosso sul quale è ancora provvidenziale Rossi, al 117’ tentativo di Rolando, para Rossi e si va ai rigori. Bruzzaniti gol, Genevier gol, Iezzi alto, Piccoli gol, Sangiorgi gol, Nichetti gol, Silenzi traversa, Riva gol.