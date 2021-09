La Fidelis Andria, con un comunicato, ha reso noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Ciro Favetta: "La dirigenza biancazzurra desidera ringraziare il calciatore per il lavoro svolto e la dedizione mostrata in questo periodo e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale".