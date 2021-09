Ascoli-Benevento: precedenti e curiosità del match del "Del Duca"

Il bilancio dei precedenti tra Ascoli e Benevento al "Del Duca" vede 9 gare disputate con prevalenza di segni "X", quattro, e i sanniti in vantaggio quanto a vittorie per 3 a 2.

I bianconeri di Sottil, considerando anche la passata stagione, sono in striscia positiva casalinga da cinque partite nelle quali hanno ottenuto altrettante vittorie delle quali quattro anche senza reti al passivo. L'ultima compagine che ha portato via punti dalle Marche è stata la Cremonese che, lo scorso 19 marzo, pareggiò per 0-0.

Federico Dionisi, bomber dell'Ascoli, ha realizzato, nella scorsa partita contro il Come, la sua rete numero 105 in Serie B agganciando il 15° posto nella classifica "All Time" dei marcatori della cadetteria. Inoltre mai la compagine bianconera aveva ottenuto 3 vittorie nelle prime tre uscite di campionato.

Il Benevento, dal canto suo, non ha un recente score positivo in attacco essendo "a secco" da 215': l'ultimo gol siglato dai giallorossi è quello di Improta nel 4-3 all'Alessandria del 22 agosto scorso.

Quello di domenica sarà il secondo confronto tra i tecnici Sottil e Caserta: al momento, tra loro si conta un pareggio nel match del 17 novembre 2018 tra la Juve Stabia dell'attuale allenatore del Benevento ed il Catania allora diretto dal mister dei marchigiani.