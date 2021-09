Ufficiale il ritorno in granata per Cedric Gondo, uno dei protagonisti della promozione. Svincolato dalla Lazio, è arrivato l'ok per il tesseramento del calciatore dopo le opportune verifiche del caso.

Con il suo arrivo si completa la lista over. Non arriverà dunque Nicolas Viola: chiusa definitivamente un'altra telenovela del mercato granata.