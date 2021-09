Ascoli-Benevento: gli scommettitori vedono la Strega come favorita

Dopo la cocente retrocessione dello scorso campionato, il Benevento vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista in questa serie B 2021-22, anche se l'avvio è stato incerto, con un punto nelle ultime due gare dopo la vittoria dell’esordio contro l’Alessandria.

Nel quarto turno le “Streghe” fanno visita ad una delle attuali capoliste, un Ascoli a punteggio pieno. Malgrado la differenza in classifica, i betting analyst di 888sport.it tracciano un pronostico equilibrato, con una leggera preferenza per i campani, dati a 2,70 contro il 2,75 del segno «1».

La divisione della posta si gioca a 3,05. Entrambe le formazioni sono reduci da un ultimo turno in cui hanno mantenuto la porta inviolata, anche per questo il «No Goal» è l’esito finale più probabile, proposto a 1,65 contro un «Goal» decisamente più alto che vale 2,14 volte la posta.

In funzione di una partita davvero sul filo dell’equilibrio, il risultato finale più probabile è l’1-1 in quota a 6, mentre il successo di misura 0-1 per i giallorossi paga 9 volte la posta, stessa quota per l’1-0 in favore dei ragazzi di mister Sottil. Un clamoroso repeat del 2-4 dell’ultimo precedente de 2020 si gioca addirittura a 67.