Salernitana-Atalanta: per i bookmakers gara da "Over". Le quote

Dopo la fine del primo turno di coppe europee, torna in campo la Serie A. Le squadre del massimo campionato italiano si affronteranno in questo weekend nei match valevoli per la 4a giornata.

Allo stadio "Arechi" di Salerno si affronteranno sabato 18 settembre alle ore 20.45 la Salernitana di Castori e l'Atalanta di Gasperini. Padroni di casa ancora alla ricerca del primo punto in massima serie, ospiti che vorranno riscattare il brutto inizio di campionato che li ha visti collezionare solo 4 punti su 9 disponibili contro squadre sicuramente alla portata.

Per le quote classiche 1X2, i bookmakers danno per strafavorito il team di Gasperini: stando a quanto riportato dal sito di comparazione quote Oddschecker, la vittoria dei nerazzurri è quotata in una forbice che va da quota 1.26 a quota 1.30, con picco massimo su Sisal di 1.33. Quota altissima invece per la vittoria dei granata: su William Hill infatti tocca addirittura quota 11. Il pareggio oscilla tra 5.30 e 5.75.

Sarà un match da Over 2.5 o da Under 2.5? Secondo i bookmakers è più facile vedere 3 o più gol messi a segno in questa partita. Infatti la quota dell'Over 2.5 oscilla tra 1.50 e 1.57, mentre quella dell'Under 2.5 tocca addirittura quota 2.55 su alcuni book.