Agropoli, colpo di fine mercato: arriva Yeboah

L’US Agropoli è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2021/2022 con l’attaccante classe 1995 David Yeboah Johnson.

Forza fisica e grande velocità per la punta ghanese che ha totalizzato oltre 100 presenze in serie D con le maglie di Savoia, Turris, Taranto, Gelbison, Herculaneum, Roccella, Mantova, Chieri, Fidelis Andria e Messina. Nella passata stagione invece è sceso in campo nella Premier League maltese con la maglia dell’Hamrun Spartans.Una nuova freccia nell’attacco di mister Cianfrone, un vero colpo di mercato che va ad arricchire un reparto già forte in precedenza. Numerose, inoltre, le squadre che avevano messo gli occhi sull’attaccante che però ha preferito l’Agropoli nonostante le offerte anche da categorie superiori.

Ecco le sue parole al momento della firma: “Sono contentissimo di essere arrivato ad Agropoli. Sono motivatissimo, ho trovato un gruppo fantastico e vengo per vincere. Penso che seguendo il mister riusciremo a portare a casa la vittoria finale. Ho scelto Agropoli per tanti motivi: un presidente fantastico, un’allenatore bravissimo e tanta voglia di vincere. E’, inoltre, l’anno del centenario e questo è un motivo maggiore per vincere. Non vedo l’ora – ha detto infine l’attaccante – di abbracciare i tifosi e farli sognare. Forza Agropoli!”.

Area Comunicazione US Agropoli 1921