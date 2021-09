Afragolese: panchina affidata a mister Franco Fabiano

L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Franco Fabiano.

Nativo di Torre del Greco, Fabiano è un allenatore vincente e di grande spessore. Basti ricordare la promozione in serie C con l'Arzanese, quella in D con il Savoia e la cavalcata trionfale con la Turris nei professionisti.

Un vero e proprio colpo del Presidente Raffaele Niutta, che affida la panchina rossoblù ad un allenatore di grande esperienza.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944