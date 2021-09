Grassadonia: "Il Taranto sta facendo benissimo, è da considerare"

L'inizio sprint del Taranto non è passato inosservato, ascoltando le parole del tecnico della Paganese Gianluca Grassadonia. Il condottiero della compagine azzurrostellato ha spiegato con molta sincerità il rendimento dei rossoblù: "Il Taranto è una neopromossa, sta facendo benissimo in questo inizio di campionato. Si comprendere che la squadra segue i principi del tecnico ed è una squadra da tenere in considerazione. Sono certamente in salute, e noi dovremo essere bravi a mettere in pratica il lavoro svolto poiché abbiamo avuto modo di analizzarli e non è un caso che abbiano sette punti in classifica".

Parole di rispetto da parte dell'ex difensore scuola Salernitana. L'allenatore si aspetta di più dalla squadra, dopo un inizio molto altalenante. Siamo all'inizio, i quattro punti della Paganese soddisfano a metà, perchè ad inizio stagione contano diversi fattori e la classifica è l'ultimo dei pensieri. Partite come quelle contro il Taranto rappresentano dei veri e propri scontri salvezza, Giuseppe Laterza ne è pienamente consapevole e Grassadonia, cerca in qualche modo di poter mettere il primo sgambetto del campionato ai pugliesi. Un ostacolo in più per i rossoblù, attesi da una grande prova per confermare le note positive viste allo Iacovone contro il Palermo.