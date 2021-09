Da oggi la vendita dei biglietti per Borgosesia-Novara

Da oggi è attiva la prevendita dei biglietti per il match tra Borgosesia e Novara valevole per la seconda giornata del girone A di Serie D.

Il match è in programma per domenica 26 alle 15, i biglietti saranno acquistabili presso la sede del club granata dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 escluso la domenica, ci saranno 250 biglietti per la tribuna centrale (per il Borgosesia) e 250 in tribuna dietro la porta (per il Novara).