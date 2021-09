Raccolta fondi di Davide Gallo conclusa: ricavato all'oratorio D.Bosco

Terminata la raccolta fondi promossa e organizzata da Davide Gallo, fotografo di Torre Annunziata. Raccolte tante maglie ufficiali da gara di diverse squadre di diverse regioni, donate da calciatori in attività ed ex calciatori, che sono poi state messe all'asta a scopo benefico.

Il ricavato è stato devoluto all’oratorio Don Bosco di Torre Annunziata.

“Ho sentito il dovere – ha commentato Davide Gallo – di aiutare chi è meno fortunato di noi. La somma raccolta è solo un simbolo perché ognuno di noi se ci crede può aiutare gli altri. Promuoveremo un’altra raccolta fondi mettendo all’asta altro abbigliamento sportivo e come fatto nei mesi scorsi mi impegnerò in prima persona a reperire materiale da poter vendere e aumentare il budget da donare. Sono fiducioso per il futuro di Torre Annunziata e spero vivamente che sia l’inizio di una nuova era per tutti noi. Un nuovo inizio, ne abbiamo bisogno”.