Picerno, le dichiarazioni di Palo per la trasferta di Torre del Greco

Le dichiarazioni del tecnico del Picerno Antonio Palo alla vigilia della sfida contro la Turris al Liguori.

“Domani una partita importante, i ragazzi stanno bene. E’ stata una settimana intensa, li ho visti bene. Sono rientrati in gruppo Reginaldo e Gerardi, sono sicuro che ci daranno una mano sotto tutti i punti di vista. Turris una squadra che sta in salute, ma noi dobbiamo dire la nostra”.

“La nostra strada è quella di fare meno errori possibili. Abbiamo iniziato bene, eccetto contro il Bari per il risultato. Dobbiamo sicuramente evitare certi errori come con i pugliesi, ma stiamo migliorando giorno dopo giorno. Sono fiducioso per il proseguo del campionato e anche per domani a Torre del Greco”.

“Stiamo lavorando su tutti i reparti, non solo in avanti. La squadra riesce a soffrire, a stare stretta nei reparti, riesce a ripartire. Appena avremo tutti disponibili faremo sicuramente di meglio”

“Una Turris che ha giocatori importanti come Santaniello e altri. Ma dall’altra parte anche noi abbiamo una squadra importante, dobbiamo far preoccupare gli altri di noi”

“E’ importante avere sempre i tifosi al nostro fianco, camminiamo insieme. Abbiamo bisogno di loro, non ci fanno mancare il loro apporto e sono preziosi, sentiamo il loro calore come domenica contro il Bari. Dobbiamo ripagare tutta la vicinanza e calore sul campo, e ce la metteremo tutta anche domenica”.

