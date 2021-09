L'albero della Vita e il Potenza entrano in campo per il sociale

L'associazione L'albero della Vita Basilicata mette in campo una nuova iniziativa sociale: "Lo sport per tutti. La Rete del dono” Il nome del progetto nasce dalla collaborazione dell'Associazione con il Potenza Calcio Official: la rete, ed in particolare, le partite della squadra del capoluogo, saranno l'occasione per raccogliere fondi e consentire a ragazzi meno fortunati di praticare lo sport che desiderano. Esiste un connubio molto stretto tra sport e solidarietà: là dove c'è sport, là dove crescono rapporti di sana competizione e di amicizia, è inevitabile che un giorno ci sia anche lo spazio per la solidarietà. Sport e solidarietà condividono lo stesso campo. Ragione per cui domani, in occasione della gara Potenza-Monterosi, all’interno dello Stadio “Alfredo Viviani” saranno allestiti due banchetti (in Curva e in Tribuna) per una raccolta fondi benefica finalizzata all'acquisto di 10 abbonamenti annuali presso società sportive (di calcio, pallavolo, nuoto, basket o altro sport di squadra) da donare a 10 ragazzi meno fortunati. Le donazioni si possono anche effettuare tramite bonifico bancario sull’IBAN dell’Associazione IT40H0538704204000003307195.

Ufficio Stampa Potenza Calcio