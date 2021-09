Benevento. Caserta: "Giocata una grande partita ma non mi esalto"

Mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, dopo la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi sul campo dell'Ascoli, ha così commentato il match del "Del Duca":

"Non siamo stati rinunciatari nella ripresa, l'Ascoli è stato più aggressivo rispetto al primo tempo. Abbiamo giocato di meno rispetto alla prima frazione ma non è stato voluto, dobbiamo considerare che in campo ci sono anche gli avversari.

Rispetto al Lecce non è cambiato nulla: la squadra sta lavorando e deve continuarlo a fare. Con i salentini non avevamo fatto bene ma oggi ho visto una bella gara: continuiamo così.

Il nostro punto forte è il gioco di squadra, se non prendiamo gol è merito anche del centrocampo che fa filtro davanti alla difesa. Se segniamo o se non subiamo gol è sempre frutto del gioco di tutta la squadra.

Mi aspettavo questa prova da parte dei miei ragazzi perché ho visto come si sono allenati. Non mi preoccupo quando facciamo una prestazione non positiva così come non mi esalto oggi che abbiamo fatto una grande gara. Dobbiamo ragionare partita dopo partita".