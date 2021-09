Paganese-Taranto, i convocati di Laterza: c'è Pacilli

Dopo l'allenamento di rifinitura per la gara di domani contro la Paganese, valida per la quarta giornata di Serie C girone C, mister Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati. I rossoblù sono chiamati a confermare l'ottimo inizio di stagione: pareggio contro la Turris, vittoria esterna contro il Campobasso e tris interno allo Iacovone rifilato al Palermo. Contro la Paganese conterà moltissimo la fame di vittoria e la determinazione di potersi giocare tanto, contro un avversario che sarà in lotta per la salvezza, fino alla fine, e dunque principale antagonista del Taranto.

Ecco la lista dei giocatori pronti per la trasferta:

Chiorra ’01; Loliva ’00; Antonino; Tomassini ’02; Granata ’00; Zullo; Benassai; Ferrara ’99; De Maria ’99; Riccardi; Marsili; Bellocq; Diaby ’00; Labriola ’01; Civilleri; Cannavaro ’02;Santarpia ’00; Italeng ’01; Saraniti ; Giovinco; Ghisleni ’01; Pacilli.