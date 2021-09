Laterza: "Non dobbiamo cullarci, i ragazzi daranno tutto"

Giuseppe Laterza alla vigilia della gara contro la Paganese ha parlato in conferenza stampa, presentando la gara come ostacolo ostico: "Servirà il miglior Taranto per portare via punti da Pagani. La squadra ha tanta esperienza e con il cambio di allenatore ha trovato lo spirito giusto". L'obiettivo di Laterza è non rilassarsi proprio in questo momento, contro un avversario che si giocherà tanto in questa stagione, poiché ha gli stessi obiettivi dei rossoblù.

"Non dobbiamo cullarci, sappiamo che arriviamo da un'ottima prestazione e dobbiamo avere la stessa fame dimostrata in queste prime partite. Sono sicuro che i ragazzi daranno tutto per portare punti a casa". Giocarsela al massimo contro tutti, che sia Paganese o Palermo, Monterosi o Bari, è questo lo spirito, il mantra che arieggia nell'ambiente rossoblù. Il tecnico vuole lucidità e determinazione contro qualsiasi avversario e prendere punti, magari con una prestazione convincente. Dunque, conterà tanto l'aspetto tecnico-tattico quanto caratteriale.