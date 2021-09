Novara FC, scelti i numeri di maglia ufficiali: la 10 a Capano

La giovanissima società Novara FC è pronta all'esordio nel nuovo campionato di Serie D 2021-22 e ha assegnato ai propri calciatori in organico il relativo numero di maglia. Queste le scelte del club azzurro:

1 Matteo RASPA (P) - 2 Gabriele PAGLIAI (D) - 3 Dario BERGAMELLI (D) - 5 Samuele BONACCORSI (D) - 6 Manlio DI MASI (D/C) - 7 Tommaso TENTONI (C) - 8 Mario PUGLIESE (C) - 9 Dardan VUTHAJ (A) - 10 Marco CAPANO (C) - 13 Giuseppe AGOSTINONE (D) - 14 Alessandro VIMERCATI (D) - 17 Federico CAPONE (A) - 19 Pablo GONZALEZ (A) - 20 Maikol BENASSI (D) - 21 Mirko BORTOLETTI (C) - 22 Alex SPADINI (P) - 23 Leonardo PEREIRA LOPES (A) - 27 Alessio FERLA (A) - 28 Riccardo VACCARI (C) - 29 Rilind MUHAXHERI (D) - 31 Domenico STRUMBO (D) - 32 Stefano PAGLINO (C/A) - 33 Alessandro MANTI (D) - 35 Frank AMOABENG (D).