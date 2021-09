Novara-Asti, Marchionni ne convoca 22

Sono 22 i giocatori convocati da Marco Marchionni per il debutto in serie D del Novara FC in programma oggi al "Piola" contro l'Asti, vediamo il dettaglio:

13 Agostinone, 35 Amoabeng, 3 Bergamelli, 20 Benassi, 5 Bonaccorsi, 21 Bortoletti, 10 Capano, 17 Capone, 6 Di Masi, 27 Ferla, 19 Gonzalez, 33 Manti, 29, Muhaxheri, 2 Pagliai, 32 Paglino, 8 Pugliese, 1 Raspa, 22 Spadini, 31 Strumbo, 7 Tentoni, 14 Vimercati, 9 Vuthaj