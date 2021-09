Novara-Asti 1-1, solo un pari all’esordio per gli azzurri

Non inizia come sperato il girone A di Serie D per il Novara, gli azzurri subiscono nel finale l’uno a uno dell’Asti e ottengono solo un punto all’esordio non replicando la prova di coppa contro l’RG Ticino. Ora gli azzurri affronteranno il Gozzano in coppa e domenica prossimo andranno a Borgosesia a caccia del primo successo.

Un ottimo Novara al quale manca solo il gol Primo tempo non entusiasmante al “Piola” anche per le tante interruzioni, al 5’ un tiro di Paglino termina fuori, paura per l’infortunio del giovane Vespa che esce in barella al 9’, il match si ferma per cinque minuti e le due squadre faticano a prendere ritmo anche se al 13’ gli azzurri vanno vicino al vantaggio con una punizione di Tentoni che trova un ottimo Brustolin, al 17’ un sinistro di Gonzalez non inquadra la porta, al 32’ ci prova Capano, blocca Brustolin, prima dell’intervallo grande chance per Vuthaj che con un movimento da centravanti vero elude il suo marcatore ma trova sulla sua strada Brustolin, da notare che l’Asti fa tre cambi nella prima frazione.

Il Novara trova il vantaggio ma non la vittoria Nessun cambio per gli azzurri che passano al 9’ con un gran gol di Vuthaj che su cross dalla sinistra di Di Masi gira di prima intenzione e non lascia scampo a Brustolin; i padroni di casa controllano la partita ma non affondano, l’Asti si vede timidamente alla mezzora con Virdis ma il suo tiro dal limite è troppo centrale. La beffa si confeziona al 43’ per il Novara, Piana, il migliore dei suoi, supera Raspa e deposita nella porta sguarnita.

NOVARA-ASTI 1-1

Marcatori: 9’st Vuthaj (N), 43’st Piana (A)

Novara (3-5-2): Raspa; Agostinone, Bergamelli, Vimercati (41’st Amoabeng); Paglino (34’st Pagliai), Bortoletti, Tentoni, Capano (28’st Pugliese), Di Masi (34’st Muhaxheri); Vuthaj, Gonzalez (41’st Ferla). A disposizione: Spadini, Benassi, Strumbo, Capone. All. Marchionni

Asti (4-3-3): Brustolin; Vespa (38’st Binello), Venneri, Picone, Ciletta (37’st Plado); Acosta (16’st Piana), Taddei, Vergnano; Masoello(44’Toma), Virdis, Deiana Testoni (9’Rosset). A disposizione: Zeggio, Plado, Pezziardi, Lanfranco, Colonna. All. Montanarelli

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Note: Corner 8-3. Ammoniti Paglino per il Novara, Vespa, Taddei e Venneri per l’Asti. Spettatori 1500ca.