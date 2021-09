Serie C, colpo del Picerno con Setola all'89' Solo 1-1 per il Potenza

La prima vittoria stagionale in Serie C girone C tra le lucane la firma il Picerno. E' Setola, al minuto 88.06, a siglare la rete della vittoria, 24 secondi dopo dal suo ingresso in campo (87.42, ndr), e a regalare i primi tre punti ai melandrini a Torre del Greco. Il Potenza crea ma si deve accontentare solo dell'1-1. Addirittura il Monterosi va in vantaggio all'88' con Mbende, Coccia al 90' riprende i laziali.