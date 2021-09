Serie D, il Francavilla vince 2-1 Pari per il Lavello e il Rotonda

A partire con il piede giusto in Serie D girone H tra le lucane è il Francavilla. La squadra di Ragno ha superato per 2-1 il Brindisi (ha accorciato Serafino) con Gentile e Nolè su calcio di rigore ed incassa i primi tre punti stagionali. Pareggi per Lavello e Rotonda. Gli ofantini passano in vantaggio con Ouattara, ma nel finale vengono raggiunti dal Molfetta con Pozzebon. Invece i lupi del Pollino vanno sotto di due reti a Bitonto con Manzo e Lattanzio, ma nei primi minuti della ripresa riescono a trovare il 2-2 grazie al rigore trasformato da Goretta e Ferreira. Inizia così con un pari la scalata dei biancoverdi verso la cancellazione del segno meno in classifica.