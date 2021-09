Casertana-Nola 2-1: Liccardi e Mansour ribaltano la rete di D'Angelo

Un cuore grande così. Appena nove giorni di allenamento, ma tanta tanta fame. E alla fine la Casertana riesce a portare a casa un successo all’esordio contro il Nola. Una rimonta tanto lucida quanto rabbiosa. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, nella ripresa i falchi riorganizzano le idee. Metro dopo metro, avanzano e trovano l’uno-due in quattro minuti. Liccardi prima trasforma un rigore procurato da Vacca, poi serve a Mansour l’assist per il gol che decide il match.

A passare per prima in vantaggio sono gli ospiti al 15': punizione di Ruggiero dalla destra, la palla è indirizzata sul secondo palo da dove D'Angelo batte Trapani. Il Nola non allenta la pressione dopo il vantaggio e ci riprova con Padulano e Figliola i cui tiri escono di poco sopra la traversa. I Falchetti si fanno vivi sono alla fine dei primi 45' con un colpo di testa di Monti che, però, termina a lato. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa la partita cambia diametralmente. AL 62' Corbisiero atterra Vacca in area nolana ed il direttore di gara assegna il penalty. A tirarlo ci pensa Liccardi che non lascia scampo al portiere ospite. La Casertana, sulle ali dell'entusiasmo, non lascia respirare il Nola e mette la freccia per il sorpasso: quattro minuti dopo la rete del pareggio arriva il 2-1 firmato da Mansour su preciso assist di Liccardi. Non succede più molto fino al triplice fischio che decreta la prima vittoria stagionale della Casertana in campionato.

IL TABELLINO

Casertana: Trapani, Pambianchi, Chinappi (65’ Feola), Rainone, Vacca (91’ Di Somma), Felleca (50’ Sambou), Mansour (84’ Carannante), Liccardi (80’ Cusumano), Monti, Tufano, Maresca. All. Maiuri

Nola: Cappa, Angeletti (77’ Lauro), De Siena (84’ Coppola), Caliendo (74’ Cardone), Pantano, D’Orsi, D’Angelo, Ruggiero, Figliolia (57’ Acampora), Padulano, Corbisiero. All. De Lucia

Arbitro: Tesi di Lucca. Assistenti: Andreano di Foggia e Abbinante di Bari

Reti: 15’ D’Angelo, 19’ s.t. Liccardi (rig.), 23’ s.t. Mansour

Ammoniti: Pambianchi, Chinappi, Vacca, Maresca(Casertana) Angeletti, D’Orsi, Caliendo, Cardone, D’Angelo, De Lucia all.(Nola)

Espulso al 93’ D’Angelo per doppia ammonizione.

Note: Giornata afosa, spettatori circa 500 con 50 da Nola.

Recupero: 3’ e 7’

Foto: sito ufficiale Casertana FC, ph. Giuseppe Corbo