Si rafforza il rapporto tra Potenza Club Spinoso e Cuori da Leone

Il sodalizio tra Potenza Club Spinoso e Cuori da Leone si fa sempre più concreto. Prosegue e si rafforza infatti il bellissimo rapporto di stima e amicizia del gruppo del capoluogo con il fan club di Spinoso. Nell'ultima riunione, il Potenza Club Spinoso ha tesserato 10 rappresentanti di Cuori da Leone. Il presidente dell'associazione spinosese Rocco Fronzaroli dichiara: "Per noi questo è solo l’inizio e il sostegno di un gruppo cosí forte come Cuori da Leone ci da forza e ci rende orgogliosi di quanto stiamo facendo. Verranno infatti svolte altre iniziative sia di carattere sociale che benefico che vedranno protagonisti le due associazioni.Grazie, grazie a tutti per il supporto. Forza Spinoso e forza Potenza sempre".