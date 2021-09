Presentato il primo volume sul Potenza "Il Rosso e il Blù"

É stato presentato il primo dei due volumi del libro "Il Rosso e il Blù - un secolo di Calcio a Potenza" che racchiude la storia del Potenza Calcio dalle origini fino al primo fallimento (stagione 1985/86). L'opera composta da circa 650 pagine in formato A4 (21x29,7cm) si presenta come una vera e propria "enciclopedia" del calcio a Potenza contenente documenti originali e ufficiali recuperati in oltre 15 anni di ricerche presso le biblioteche e gli archivi di tutta la penisola Italiana e con testi e fotografie (oltre 2000) inedite. La minuziosa ricerca condotta in questi anni ha permesso di ricostruire gli eventi più importanti delle singole stagioni calcistiche, infatti il testo è suddiviso per stagioni e ciò lo rende di facile consultazione per il lettore che sfogliando le pagine del libro potrà ritrovare le classifiche, il calendario di ciascun campionato nonché la formazione e l'anagrafica dei singoli calciatori.Le copie del primo volume saranno disponibili al pubblico al costo di 50 euro. In prevendita, per chi volesse già prenotare una copia, verrà effettuato uno sconto del 10%.