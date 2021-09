Juve U23-Pro Vercelli 0-2, poker di vittorie per la Pro

Continua la marcia trionfale della Pro Vercelli nel girone a di Serie C, le bianche casacche con una rete per tempo vincono ad Alessandria contro la Juventus U23 e mantengono la testa della classifica a pari punti con il Padova a quota 12.

La cronaca La prima fase è di studio tra le due formazioni, al 12’ Emmanuello manca l’aggancio per presentarsi da solo davanti a Israel, al 17’ la Pro Vercelli passa in vantaggio, Macchioni inizia l’azione che viene conclusa dallo stesso giocatore di Scienza che ribadisce in rete una corta respinta di Israel su conclusione di Belardinelli. La Juve risponde con Cudrig che non inquadra la porta, al 25’ Sersanti ha la palla dell’uno a uno ma calcia malissimo e grazia la Pro, al 29’ è attento Tintori su Cudrig, sul prosieguo dell’azione capitan Masi salva sulla linea. La prima frazione termina sull’uno a zero per la Pro, da segnalare una pessima conclusione di Emmanuello su cross di Bruzzaniti. La Pro raddoppia al 57’ con Rolando di testa, pregevole il cross di Bruzzaniti; al 62’ il solito Cudrig impegna Tintori, al 74’ conclusione di Soulè su cui è ancora attento l’estremo vercellese, al 77’ Della Morte in contropiede trova sulla sua strada Israel, i bianconeri potrebbero riaprirla all’89’ quando Vitale provoca un calcio di rigore che Miretti fallisce colpendo il palo.