Serie D/H: debutto vincente per il Cerignola, pari Bitonto e Molfetta

Triplice fischio sulla prima giornata del campionato di Serie D. Parte con un successo il Cerignola targato Danilo Quarto; la formazione cerignolana supera in casa il Fasano per 3-1. Parte bene anche la Casertana che vince in supera di misura il Nola (2-1). Termina a reti bianche, invece, la sfida tra Bisceglie e Nocerina. Terminano in parità anche Bitonto-Rotonda, Lavello-Molfetta e Marino-San Giorgio.

SERIE D/H – 1^GIORNATA

Audace Cerignola – Fasano 3-1

Bisceglie – Nocerina 0-0

Bitonto – Rotonda 2-2

Casertana – Nola 2-1

Francavilla – Brindisi 2-1

Gravina – Casarano 1-2

Lavello – Molfetta 1-1

Nardò – Team Altamura 4-2

Mariglianese – Sorrento 0-2

Virtus Matino – San Giorgio 1-1