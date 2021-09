Casertana. Liccardi: "Compatti, siamo a disposizione l'uno dell'altro"

Un gol e un assist. Debutto migliore non poteva esserci per Vincenzo Liccardi: “Sapevamo che avremmo incontrato tante difficoltà, ma eravamo pronti a fronteggiarle. Era troppo importante per noi vincere all’esordio. Un’iniezione di fiducia per noi e per la piazza. Daremo tutti noi stessi per raggiungere il nostro obiettivo”

“Il siparietto col portiere avversario sul rigore? Il loro capitano giocava con me lo scorso anno e quindi sapeva come avrei calciato. Allora ho provato una soluzione più pratica”

“Paradossalmente la gara è stata il contrario di quanto ci si potesse aspettare. Dopo pochi giorni di preparazione ci può stare che una squadra cali alla lunga. Invece noi siamo venuti fuori nel secondo tempo. Siamo tornati in campo agguerriti perché volevamo vincere a tutti i costi”.

“Sin dal primo giorno è nata una grande unione di intenti in questo gruppo. Ci siamo subito amalgamati. Nonostante i meccanismi non siano ancora perfetti, l’importante è mettersi a disposizione l’uno dell’altro. E’ la maglia che conta più di tutto e tutti. Tutti gli avversari ci daranno battaglia, ma noi faremo lo stesso. Lo sappiamo che ci aspettano tutti. E’ dura per noi, ma sarà ancora più dura per gli altri”.

Foto: sito ufficiale Casertana FC, ph. Giuseppe Sorbo