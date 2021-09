Cittadella. Gorino: "Benevento forte e attrezzato, sarà gara dura"

Mister Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento, al "Vigorito" con fischio di inizio alle ore 18, valido per la 5a giornata del campionato di Serie B. Queste le parole del tecnico dei veneti riportate dai colleghi di Trivenetogol.it:

“A causa del turno infrasettimanale, nonostante la vittoria, non si ha il tempo di rivedere ciò che è accaduto. Si lavora con fervore perché si va subito in campo, è ciò che stiamo facendo. Saranno assenti Mattioli e Mastrantonio; a destra potrei schierare Vita come accaduto contro il Pordenone oppure potrei mettere Perticone o anche spostare Donnarumma concedendo riposo a Cassandro. Poiché l'impegno è ravvicinato, vedremo quello che è meglio. Col Pordenone ho messo Okwonkwo e Tounkara perché volevo più incisività che era mancata contro la Cremonese. Non è male nemmeno la soluzione con Baldini e Antonucci insieme ad una sola punta. Anche sotto questo aspetto farò domani le mie valutazioni.

Del Benevento dovremo temere velocità e tecnica degli attaccanti; hanno giocatori di categoria superiore esperti della B e che in campo fanno la differenza. I nostri avversari sono forti e attrezzati e dovremo dare il massimo se vorremo portare a casa punti".