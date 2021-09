Benevento-Cittadella: i convocati di Caserta e Gorini

Gli allenatori di Benevento e Cittadella, i mister Caserta e Gorini, hanno diramato gli elenchi dei convocati per la gara di domani pomeriggio, fischio di inizio alle ore 18, al "Vigorito". In entrambe le squadre sono due gli assenti: nel Benevento non saranno presenti Masciangelo e Pastina, mentre negli ospiti mancheranno Mattioli e Mastrantonio. Questi gli elenchi:

BENEVENTO

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 24 Viviani Mattia, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.

CITTADELLA

PORTIERI: 36 KASTRATI Elhan, 77 MANIERO Luca;

DIFENSORI: 2 PERTICONE Romano, 3 BENEDETTI Amedeo, 5 ADORNI Davide, 15 FRARE Domenico, 17 DONNARUMMA Daniele, 19 CIRIELLO Vincenzo, 84 CASSANDRO Tommaso;

CENTROCAMPISTI: 10 D’URSO Christian, 16 VITA Alessio, 8 MAZZOCCO Davide, 23 BRANCA Simone, 24 ICARDI Simone, 26 PAVAN Nicola, 72 DANZI Andrea;

ATTACCANTI: 7 CUPPONE Luigi, 11 BERETTA Giacomo, 9 TOUNKARA Mamadou, 21 TAVERNELLI Camillo, 22 OKWONKWO Orji, 48 ANTONUCCI Mirko, 92 BALDINI Enrico.