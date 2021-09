Scienza: “Gestione del vantaggio da migliorare ma stiamo crescendo"

Quattro su quattro per la Pro Vercelli che si mantiene a punteggio pieno nel girone A di Serie C, non può che essere soddisfatto il tecnico vercellese Scienza: “Stiamo acquisendo convinzione partita dopo partita, sappiamo giocare a calcio ma anche soffrire; ci siamo un po' complicati la vita nel finale come al solito, onore alla Juventus che ha qualità superiore in questa serie. I ragazzi mi sono piaciuti anche se siamo stati un po' sciuponi, dobbiamo essere maggiormente sporchi e cattivi in questa categoria. Macchioni è un giocatore strepitoso, è forte ed interessante, se non si monta la testa può fare molto bene; per noi è stato un grande acquisto come Belardinelli, il migliore di oggi. Dobbiamo migliorare sulla gestione della partita, soffriamo la pressione degli avversari quando devono rimontarci, al contrario quando ripartiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque; dobbiamo allenarci per mantenere un ritmo di gioco ancora più alto con l’aiuto anche dei cambi”.