Parte con una sconfitta la stagione del Borgosesia

Inizia male il girone A di Serie D per il Borgosesia, i granata perdono tre a uno contro il Chieri dell’ex Didu e bissano la sconfitta in coppa contro il Gozzano. I valsesiani sono attesi da un test severo domenica prossima quando nel primo incontro al “Comunale “ ospiteranno il Novara.

La cronaca Il primo squillo è del Chieri con Sbarbati, rispondono i granata con le conclusioni ribattute di Guatieri e Marra, al 15’ Monteleone al volo calcia alto, al 23’ bravo Gilli ad opporsi a Gerbino, ancora attento l’estremo valsesiano al 35’ su Foglia e la prima frazione termina sullo zero a zero. Al 54’ il Chieri passa in vantaggio con Ponsat la cui conclusione deviata batte Gilli, il raddoppio arriva a breve distanza con un gran tiro di Alvitrez. Il Borgosesia accorcia le distanze al 34’ con Bertani lesto a risolvere una mischia, il tris del Chieri arriva con D’Iglio, nel finale addirittura Ponsat potrebbe fare poker ma centra la traversa.