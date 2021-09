UFFICIALE - Monopoli, nuovo arrivo dal mercato degli svincolati

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Fornasier fino al 30 giugno 2024.

Nato il 22 agosto del ’93, l’esperto difensore veneto nell’estate 2007, non ancora quattordicenne, viene acquistato dalla Fiorentina e dopo due stagioni approda al Manchester United, rimanendovi fino al 2013 e collezionando 78 presenze, condite dalla vittoria della FA Youth Cup battendo lo Sheffield United nella finale giocata all’ Old Trafford e dalla chiamata da parte della Nazionale Under 19 azzurra.

Rientrato in Italia va alla Sampdoria (dal 2013 al 2015), totalizzando 10 presenze in Serie A; a gennaio del 2015 si trasferisce al Pescara, per lui 92 presenze in quattro stagioni (1 anno in A e 3 anni in B).A gennaio 2019 viene ceduto in prestito al Venezia, in Serie B, con cui totalizza 8 presenze; nell’estate del 2019 viene acquistato dal Parma che lo cede in prestito al Trapani, con cui disputa 20 presenze in Serie B. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Cremonese.