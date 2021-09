Coppa Italia Serie D, il programma del primo turno

Domani mercoledì 22 settembre alle ore 15.00 la Serie D è pronta a vivere un’altra giornata di grandi sfide con le partite del primo turno in programma . Scendono in campo le 44 squadre vincenti il preliminare insieme agli 84 sodalizi aventi diritto. 60 partite di sola andata sulle 64 in programma, due i posticipi, Recanatese-Castelfidardo si è già giocata, rinviato il preliminare Chieti-Sambenedettese, in caso di parità al termine di 90’ saranno i tiri di rigore a sancire le squadre qualificate ai 32esimi.

Posticipi: San Donato Tavarnelle-Badesse e Follonica Gavorrano-Pianese si giocheranno rispettivamente il 6 e 13 ottobre alle ore 15.00.

Cambi di orario: tante le partite che si disputeranno il tardo pomeriggio e la sera per facilitare la presenza del pubblico negli stadi. Calcio d’inizio alle 16.00 per Fossano-Saluzzo e Sorrento-Nocerina, alle 16.30 Sammaurese-Ravenna e Carbonia-Lanusei a porte chiuse al campo di Villamassargia (Su), alle 17.00 Breno-Real Calepina, Gozzano-Novara, Sanremese-Imperia allo stadio “Nino Ciccione” di Imperia e Audace Cerignola-Nola, alle 17.30 Aglianese-Scandicci, alle 18.00 Luparense-Levico Terme, alle 18.30 Tiferno Lerchi-Foligno, alle 19.30 Ponte S. Pietro-Arconatese, alle 20.00 Gravina-Team Altamura, alle 20.30 Fanfulla-Crema, Correggese-Bagnolese, Sassari Latte Dolce-Torres e Trapani-Biancavilla, alle 20.45 Tolentino-Montegiorgio.

Cambi di campo: Mestre-Montebelluna si gioca al campo “San Vigilio” di Montebelluna (Tv), Union Clodiense-Cjarlins Muzane al comunale di Carlino (Ud), Seravezza-Pro Livorno al campo “Luperi” di Sarzana (Sp), Giugliano-Afragolese a porte chiuse al “De Cristofaro” di Giugliano (Na), Nardò-Casarano al “Vantaggiato” di Copertino (Le) e Francavilla-Castrovillari al “Vulcano” di Castelluccio Inferiore (Pz).

Il quadro del Primo turno qui con gli aggiornamenti in diretta