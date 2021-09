Serie C/C, giudice sportivo: quattro squalificati, due turni a Viscovo

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VISCOVO ANIELLO (PICERNO) per avere, al 45' + 6' del 2° tempo regolamentare, tenuto un comportamento ingiurioso, minaccioso e non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo al suo indirizzo parole offensive e minacciose e spintonandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINO PIETRO (FOGGIA) per aver tenuto, al 41' del 2 Tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

PERINA PIETRO (TURRIS) per avere, al 45 + 6' del 2° tempo regolamentare, tenuto un comportamento ingiurioso e non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo al suo indirizzo parole offensive e spintonandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)