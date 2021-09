Benevento. Caserta: "Ottima prestazione, Lapadula fa la differenza"

Al termine della gara tra Benevento e Cittadella, vinta dai giallorossi per 4-1, mister Fabio Caserta, allenatore dei sanniti, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi in sala stampa:

"Abbiamo sofferto contro una squadra forte. Abbiamo iniziato bene ma dopo l'1-1 ci siamo un po' smarriti e abbiamo sofferto. Nella sofferenza, però, ci siamo ritrovati, abbiamo avuto la voglia di vincere e lo abbiamo fatto.

Lapadula è un calciatore che sposta gli equilibri, con qualità importanti. Viene da un momento non positivo fisicamente e dobbiamo aspettarlo perché è un calciatore fondamentale per come vede la porta. Anche gli avversari lo temono e questo è importante. Sono contento perché si allena in gruppo da una settimana ed è sulla strada giusta.

Non possiamo pretendere di dominare per 90' in tutte le partite ma c'è da migliorare tanto in tanti aspetti. A Viviani manca il ritmo partita ma l'ho visto molto bene, è un calciatore di qualità. Voglio fare i complimenti alla società perché in un reparto con elementi importanti ha preso un calciatore giovane e con grandi qualità che aveva anche altre offerte e che, alla fine ha scelto noi.

Ionita ha fatto un'ottima gara sia in fase di sacrificio che in quella offensiva. Poi l'ho anche alzato vicino a Sau. Nella ripresa abbiamo ricominciato col 4-3-3 e quindi ha giocato da mezzala. Alla fine ho preferito giocare con due punte pure per essere più pericolosi e la scelta a pagato. Sono contento anche per Tello che è entrato molto bene. Ho visto la voglia di soffrire tutti insieme e di lavorare sodo.

La sofferenza ci sarà sempre in tutte le partite perché non siamo il Real Madrid: abbiamo ottimi elementi ma di fronte ci sono sempre gli avversari con le loro qualità. Dobbiamo lavorare per colmare le lacune che abbiamo durante la partita. L'aspetto sotto il quale la squadra deve crescere è quando subiamo gol: dobbiamo reagire meglio.

Non bisogna sempre giocare di fioretto, alcune volte si deve lasciare stare il bel gioco perché se è fine a se stesso non serve a nulla. Siamo consapevoli di avere qualità importanti ma sappiamo anche ci saranno momenti difficili. Vincere 4-1 contro una squadra forte fa aumentare l'autostima. Ho trovato massima disponibilità nei ragazzi che fanno quello che chiedo loro con grande impegno.

Improta e Sau hanno avuto problemi fisici che valuteremo nella giornata di domani. Glik ha avuto un po' di affaticamento alla fine ma nulla di grave".