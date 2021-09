Benevento. Lapadula: "Ritrovare il pubblico è stato molto bello"

E' stato il "match winner" ed "MVP" della partita tra Benevento e Cittadella: Gianluca Lapadula si è portato a casa il pallone dopo la tripletta realizzata in soli 45'. Queste le sue parole in sala stampa:

"Ci tengo tantissimo a ringraziare i miei compagni per l'aiuto che mi hanno dato in questi giorni movimentati. Sono contento per i tre gol e li dedico a mia moglie e ai miei bambini perché mi hanno dato una grande spinta. E' stato un piacere ritrovare il pubblico sugli spalti: mi mancava e mi ha emozionato. Lo sport con il pubblico è più bello.

La maschera? Mi sono rotto il naso in Sudamerica per la terza volta ma non mi conviene operarmi quindi dovrò portarla ancora un po'.

Sul secondo gol non ho pensato, è questione di frazione di secondi: ho agito ed è andata bene.

L'unico obiettivo che ho è di non guardarmi indietro: ora penso alla prossima contro il Como".