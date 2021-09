Cittadella. Gorini: "Paghiamo il black-out avuto dopo il 2-1"

Mister Gorini, allenatore del Cittadella, dopo la sconfitta subita al "Vigorito" dal Benevento, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi dalla sala stampa dell'impianto sannita. Queste le sue parole:

"E' stato lampante che per 70' abbiamo fatto la partita, creato tanto. Poi abbiamo avuto un black-out dopo il 2-1 e abbiamo subito due gol in rapida successione. Le scelte che ho fatto le rifarei.

Frare ha avuto un affaticamento e ha chiesto il cambio, spero non sia nulla di grave, lo valuteremo domani.

Il pubblico non credo abbia influito perché, come detto prima, per 70' abbiamo fatto una grande partita. Non credo sia un fattore che influenzi i risultati.

Se concedi una palla a Lapadula che è un calciatore da Serie A e nazionale peruviano poi subisci gol: dobbiamo essere più attenti.

Il 4-1 deve servire da lezione per portarci a stare più attenti, voglio vedere nei miei giocatori la voglia di riprendersi quanto abbiamo perso oggi".