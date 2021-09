Taranto, tegola per Laterza: infortunio per Diaby

In vista della gara contro il Latina allo stadio Erasmo Iacovone, Giuseppe Laterza perde una pedina importante. Diaby, infatti, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il centrocampista è stato visitato nella giornata di oggi dal professor Andrea Mocci, presso il centro Medical Center e, nei prossimi giorni, verrà sottoposto ad ulteriori esami.

Il match contro la Paganese, dunque, ha portato oltre alla sconfitta, anche qualche problema e grattacapo per il tecnico rossoblù. Tuttavia, anche Versienti dovrà restare fermo per un'infiammazione della fascia plantare. Detto ciò, il gruppo continuerà a lavorare in settimana per arrivare nelle giuste condizioni contro una squadra che lotterà fino alla fine per conquistare la salvezza. La compagine laziale è reduce da tre risultati consecutivi, quindi si presenta come squadra in salute. Giuseppe Laterza dovrà trasmettere calma e serenità, perchè l'inciampo a Pagani è arrivato da due distrazioni dopo una buona prova, a viso aperto per il Taranto. Ovviamente, la Paganese ha i meriti per aver portato a casa punti preziosi, ma il Taranto ha dimostrato ancora una volta di essere squadra viva.

In attesa di Diaby e Versienti, molto probabilmente verrà confermato il centrocampo visto a Pagani, mentre i due giocatori rossoblù lavoreranno a parte prima dell'ok per ritornare in gruppo. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti.