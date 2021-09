Atalanta-Sassuolo 2-1, altra sconfitta per i neroverdi

Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Sassuolo, nei neroverdi Dionisi stravolge la formazione lanciando dal 1' Defrel e Traorè al posto di Raspadori e Djuricic.

Nel primo tempo si vedono sprazzi di grande Atalanta che vanno subito in vantaggio al 3' grazie al tap-in di Gosens su assist a tagliare l'area di Malinovski. La risposta neroverde arriva al minuto 12 quando Defrel si divora il gol del pari solo davanti a Musso. La Dea sfiora il raddoppio al 24' con Pessina, ma è solo il preludio al gol che arriva al 37' con Zappacosta dopo una bella azione manovrata. I neroverdi sono però bravi ad accorciare le marcature sul finale di tempo con un tiro da fuori area di Berardi.

La ripresa non è a livello della prima frazione di gioco. Da segnalare una grande occasione per il Sassuolo con Defrel che di testa non trova la porta di Musso. Per il resto tanti i cambi da una parte e dall'altra, ma i, risultato non cambia. Finisce 2-1 in favore dei padroni di casa. Per il Sassuolo arriva la terza sconfitta consecutiva, non il modo migliore per il nuovo ciclo targato Dionisi.