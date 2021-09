Dopo il successo in extremis a Catania e il riposo concesso da mister Mignani, nella giornata di ieri il Bari è tornato in campo per preparare la prossima sfida di campionato contro la Paganese.

Bianco e Mazzotta hanno lavorato con tutto il resto del gruppo mentre, in via precauzionale, hanno lavorato a parte Marras e Paponi.