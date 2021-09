Potenza, saldati tutti gli emolumenti dei mesi di luglio e agosto

La notizia importante è riguardante agli stipendi. Il Potenza ha comunicato di aver saldato tutti gli emolumenti di luglio e agosto. Ma la società rossoblu è impegnata anche sul fronte calcio femminile. Domenica, alle 10 presso il Campo comunale di Calcio a 8 di a Pignola, tutte le giovani calciatrici, dai 5 ai 16 anni, potranno incontrarsi per divertirsi, conoscersi e giocare e diventare le future "leonesse". Inoltre il club si è congratulato con il Monterosi per il gesto di eleganza e sportività di aver lasciato lo spogliatoio pulito e un biglietto contenente la seguente frase: "Grazie per l'ospitalità e in bocca al lupo per le prossime partite".