Serie D, parte forte il Casale

25 reti nel primo turno del girone A di Serie D che vede per la prima volta il Novara nella prima serie dilettantistica, gli azzurri non vanno oltre l’uno a uno in casa contro l’Asti, Piana rende amaro l’esordio al “Piola” davanti a un buon pubblico. Ottimo esordio per il Casale che sbriga la pratica RG Ticino in poco più di mezzora, restando in Piemonte anche il Chieri conquista tre punti battendo il Borgosesia 3 a 1, ai granata non basta il gol di Bertani.

Ben cinque i pareggi di giornata, nell’anticipo il Vado recupera due reti al Derthona, anche il Gozzano fatica contro l’Imperia ed evita la sconfitta nel finale, finiscono uno a uno Saluzzo-Bra e Caronnese-Sanremese.

Due le vittorie esterne, il Varese in rimonta passa in casa della Lavagnese, vince il Ligorno due a zero in casa del Fossano, nell’ultimo incontro di giornata il Pontdonnaz supera di misura il Sestri Levante.

Risultati e relativa classifica