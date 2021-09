Coppa Italia Serie D, il Francavilla passa con il 5-2 Il Lavello esce

Nel primo turno di Coppa Italia di Serie D erano due le lucane impegnate in questo impegno infrasettimanale. Il Francavilla si è imposto per 5-2 sul Castrovillari ed è passato alla fase successiva. Il Lavello è stato piegato di misura dal Molfetta ed è uscito dalla competizione. I sinnici dopo 22' sono già avanti di tre gol con la doppietta di Gentile inframmezzata dalla rete di Cristallo. I lupi calabresi a 4' dall'intervallo accorciano il divario dal dischetto con Tripicchio. La formazione di Ragno mette le cose in chiaro nei primi 14' della ripresa con il bis di Cristallo e Petruccetti. L'altra rete degli ospiti arriva ad 1' dalla conclusione con Rodi. In terra pugliese gli ofantini vengono puniti al 19' da Pinto.