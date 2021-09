Vittoria e accesso ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia per il Molfetta. I biancorossi conquistano il passo per il turno successivo battendo di misure il Lavello. Decisivo per i padroni di casa il gol di Pinto giunto al 19' della ripresa.

Il Molfetta affronterà ora il Bitonto, vittorioso sul Brindisi.