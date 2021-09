Bitonto, mister De Luca: "L'importante era vincere. Buona reazione"

Il tecnico del Bitonto, Claudio De Luca, ha analizzato, ai microfoni dell'ufficio stampa neroverde, il successo in Coppa Italia contro il Brindisi.

"L'importante era vincere e iniziare a reagire dopo lo sfortunato pareggio con il Rotonda di domenica. Dovevamo cercare di migliorare su alcuni piccoli difetti che erano emersi nella prima gara. Sapevo di dover crescere in alcuni aspetti e lo abbiamo fatto nei due giorni d'allenamento che abbiamo avuto a disposizione. Anche oggi abbiamo avuto delle occasioni importanti ma non siamo riusciti subito a sbloccare la partita sia per la bravura della squadra avversaria e sia perché magari non abbiamo creato una mole di gioco enorme come quella della prima gara.

Sui cambi rispetto al debutto in campionato: "Per noi tutti i giocatori sono fondamentali e in queste due partite ho voluto dare la possibilità tutta a tutti i ragazzi di potersi esprimere e abbiamo utilizzato quasi tutta la rosa".