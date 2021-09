Weekend di arti marziali a Tito organizzato dalla Traditional Kung Fu

Si terrà questo fine settimana, presso il Centro Sportivo di Tito (località Santa Venere), il primo stage di Kung Fu Shaolin organizzato dalla Traditional Kung Fu, in collaborazione con il Comune di Tito ed il Comitato Regionale ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). All'evento presenzierà come ospite internazionale il Maestro "Shi Yan Ti" - Monaco Guerriero Shaolin della 34° generazione. La giornata di sabato sarà incentrata su stage formativi dedicati ai Maestri Kung Fu locali e provenienti dalle Regioni limitrofe, mentre domenica ci sarà spazio per scuole di sport da contatto under 16. L'intento della manifestazione è quello di promuovere questo tipo di attività sportiva, prestando massima attenzione al messaggio spirituale e non violento che deve arrivare a partire dai più piccoli, soprattutto attraverso una specifica formazione dedicata agli insegnanti.